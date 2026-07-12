Journées Européenes du Patrimoine Le gave d’Oloron production hydroélectrique et poissons migrateurs chemin du gave Susmiou
samedi 19 septembre 2026 · chemin du gave · Susmiou
Informations pratiques
Susmiou
Journées Européenes du Patrimoine Le gave d’Oloron production hydroélectrique et poissons migrateurs
chemin du gave Pool masseys Susmiou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les participants découvriront la passe à poissons de la centrale et les observations sur les populations de saumons, en déclin à Navarrenx.
Des échanges sont prévus avec l’association Migradour et l’association Défense des Milieux Aquatiques (DMA) sur les enjeux liés au gave et aux poissons migrateurs. .
chemin du gave Pool masseys Susmiou 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 44 03 06
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English : Journées Européenes du Patrimoine Le gave d’Oloron production hydroélectrique et poissons migrateurs
L’événement Journées Européenes du Patrimoine Le gave d’Oloron production hydroélectrique et poissons migrateurs Susmiou a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Béarn des Gaves