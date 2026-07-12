Journées Européenes du Patrimoine Le gave d’Oloron production hydroélectrique et poissons migrateurs chemin du gave Susmiou

Informations pratiques

Susmiou

Journées Européenes du Patrimoine Le gave d’Oloron production hydroélectrique et poissons migrateurs

chemin du gave Pool masseys Susmiou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les participants découvriront la passe à poissons de la centrale et les observations sur les populations de saumons, en déclin à Navarrenx.

Des échanges sont prévus avec l’association Migradour et l’association Défense des Milieux Aquatiques (DMA) sur les enjeux liés au gave et aux poissons migrateurs. .

chemin du gave Pool masseys Susmiou 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 44 03 06

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English : Journées Européenes du Patrimoine Le gave d’Oloron production hydroélectrique et poissons migrateurs

L’événement Journées Européenes du Patrimoine Le gave d’Oloron production hydroélectrique et poissons migrateurs Susmiou a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Béarn des Gaves