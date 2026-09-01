Journées Européenes du Patrimoine Samadet
samedi 19 septembre 2026 · Samadet
Informations pratiques
Samadet
Journées Européenes du Patrimoine
Musée de Samadet Samadet Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le musée vous ouvre ses portes de 10h à 18h : visitez librement le musée, (re)découvrez les collections et appréciez les tables dressées. entrée gratuite
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée vous ouvre ses portes de 10h à 18h : visitez librement le musée, (re)découvrez les collections et appréciez les tables dressées. Enfin ne manquez pas les animations suivantes : – 10h30 visite guidée de l’exposition « Manger à l’oeil. Les Français à table en deux siècles de photos. – 11h30/15h/16h30 Tout au long du week-end, des démonstrations de fabrication de faïence seront proposées par l’association Comité de la Faïencerie de Samadet.
Entrée et animations gratuites .
Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Journées Européenes du Patrimoine
The museum is open from 10 a.m. to 6 p.m.: explore the museum at your leisure, (re)discover the collections, and enjoy the beautifully set tables. Free admission
L’événement Journées Européenes du Patrimoine Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse
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