Journées Européenes du Patrimoine Soirée musique et peinture Terrasse Porte Saint-Antoine Navarrenx

Terrasse Porte Saint-Antoine Porte Saint-Antoine Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, retrouvez sur la terrasse de la porte Saint Antoine, un évènement réunissant les œuvres picturales de l’artiste peintre Masha Sborowsky et la musique du Duo Rosewood & young bear, qui vous emmènera dans les années 70, tandis que la chanteuse Denise Spencer revisitera de belles chansons anglo-saxonnes et françaises. .

Terrasse Porte Saint-Antoine Porte Saint-Antoine Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 43 15 c.h.ar@orange.fr

