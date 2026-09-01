Journées Européenes du Patrimoine Visite guidée de Bazouges-la-Pérouse, Petite Cité de Caractère Office de Tourisme Bazouges-la-Pérouse

Informations pratiques

Bazouges-la-Pérouse

Journées Européenes du Patrimoine Visite guidée de Bazouges-la-Pérouse, Petite Cité de Caractère

Office de Tourisme 2, Place de l’Hôtel de Ville Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites gratuites d’une heure vous sont proposées par l’Office de Tourisme pour découvrir le patrimoine au cœur du bourg de la Petite Cité de Caractère.

Votre visite avec Florian sera agrémentée de nombreuses anecdotes historiques et de découvertes architecturales sur les nombreux sites d’intérêts dans le bourg, qu’ils soient connus ou plus confidentiels les façades de la place de l’hôtel de ville et de la rue de l’église, entre granit et pans de bois, l’intrigante église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé…

Trois visites par jour sont proposées au départ de l’Office de Tourisme à 10h30, à 15h et à 16h30.

Réservation conseillée Gratuit .

Office de Tourisme 2, Place de l’Hôtel de Ville Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 40 94

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English :

L’événement Journées Européenes du Patrimoine Visite guidée de Bazouges-la-Pérouse, Petite Cité de Caractère Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne