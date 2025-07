Journées Européenes du Patrimoine Visite guidée La demeure Chamoncel se raconte Saint-Étienne

Journées Européenes du Patrimoine Visite guidée La demeure Chamoncel se raconte Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Journées Européenes du Patrimoine Visite guidée La demeure Chamoncel se raconte

Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez l’évolution architecturale de la demeure Chamoncel, écrin de la Maison du patrimoine et des lettres. Sauf mention contraire, les visites sont gratuites et sur inscription sur :

mpl-billeterie.saint-etienne.fr (groupes limités)

.

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 48 76 27 artethistoire@saint-etienne.fr

English :

Discover the architectural evolution of the Chamoncel mansion, home to the Maison du Patrimoine et des Lettres. Unless otherwise indicated, tours are free and subject to registration on :

mpl-billeterie.saint-etienne.fr (limited groups)

German :

Entdecken Sie die architektonische Entwicklung des Herrenhauses Chamoncel, in dem das Maison du patrimoine et des lettres (Haus des Kulturerbes und der Literatur) untergebracht ist. Sofern nicht anders angegeben, sind die Besichtigungen kostenlos und nur nach Anmeldung unter :

mpl-billeterie.saint-etienne.fr (begrenzte Gruppen)

Italiano :

Scoprite l’evoluzione architettonica del palazzo di Chamoncel, sede della Maison du patrimoine et des lettres. Salvo diversa indicazione, le visite sono gratuite e devono essere prenotate in anticipo su :

mpl-billeterie.saint-etienne.fr (gruppi limitati)

Espanol :

Descubra la evolución arquitectónica del palacete de Chamoncel, sede de la Maison du patrimoine et des lettres. Salvo que se indique lo contrario, las visitas son gratuitas y deben reservarse con antelación en :

mpl-billeterie.saint-etienne.fr (grupos limitados)

L’événement Journées Européenes du Patrimoine Visite guidée La demeure Chamoncel se raconte Saint-Étienne a été mis à jour le 2025-07-29 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès