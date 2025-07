Journées Européenne de la Culture Juive Visite commentée du cimetière juif Benfeld

rue de Westhouse Benfeld Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-07 16:00:00

2025-09-07

Explorez le cimetière israélite de Benfeld, un lieu paisible chargé d’histoire.

Explorez le cimetière israélite de Benfeld, un lieu paisible empreint d’histoire et de mémoire. Véritable témoignage du passé, ce site vous invite à mieux comprendre les traditions et le patrimoine de la communauté juive locale. En parcourant ses allées, vous découvrirez des stèles séculaires ornées de symboles significatifs, chacune racontant une histoire unique. Une visite riche en découvertes et en émotions, idéale pour les passionnés de culture et d’histoire.

L’accès se fait, pour raison de sécurité par l’arrière de celui-ci en se garant sur le parking de l’Intermarché.

rue de Westhouse Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 44 11 27 marc.jaudel@bayer.com

English :

Explore Benfeld?s Jewish cemetery, a peaceful place steeped in history.

German :

Erkunden Sie den israelitischen Friedhof von Benfeld, einen friedlichen Ort mit einer langen Geschichte.

Italiano :

Esplorate il cimitero ebraico di Benfeld, un luogo tranquillo e ricco di storia.

Espanol :

Explore el cementerio judío de Benfeld, un apacible lugar cargado de historia.

L’événement Journées Européenne de la Culture Juive Visite commentée du cimetière juif Benfeld a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de tourisme du Grand Ried