Journées Européenne du Patrimoine à Maulévrier rallye au cœur de la cité Salle Alliot Maulévrier
Journées Européenne du Patrimoine à Maulévrier rallye au cœur de la cité Salle Alliot Maulévrier samedi 20 septembre 2025.
Journées Européenne du Patrimoine à Maulévrier rallye au cœur de la cité
Salle Alliot Rue Henri Alliot Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Découverte du patrimoine de la commune au travers d’un parcours par équipe de 4 à 6 personnes. .
Salle Alliot Rue Henri Alliot Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire assoclucon@free.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européenne du Patrimoine à Maulévrier rallye au cœur de la cité Maulévrier a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme du Choletais