Journées Européenne du Patrimoine au Musée du Textile et de la Mode Cholet

Journées Européenne du Patrimoine au Musée du Textile et de la Mode

Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite guidées

L’Incroyable Alphabet de Maud Louvrier Clerc

Samedi 20 septembre à 15h30

Dimanche 21 septembre à 11h,14h30 et 16h30

De la fibre à l’étoffe, l’histoire d’un territoire

Samedi 20 septembre à 10h15, 14h15 et 16h15

Dimanche 21 septembre à 10h15, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15

Démonstration de l’atelier de confection de l’ESATCO Anjou

La confection du mouchoir rouge dont la toile est tissée au sein même du musée du Textile et de la Mode est assurée par l’ESATCO de l’ADAPEI 49.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les salariées déplaceront leurs machines le temps d’une matinée pour venir présenter leur travail au sein même de l’atelier de tissage du mouchoir.

Samedi 20 septembre de 10h à 12h



Ateliers familles

Autour du mouchoir rouge

Le mouchoir rouge, symbole de la ville de Cholet, est tissé au sein même du musée. En famille, venez le découvrir et le travailler comme support de création.

Samedi 20 septembre de 14h30 à 17h .

