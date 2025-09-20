Journées Européenne du Patrimoine au Musée du Textile et de la Mode Cholet

Journées Européenne du Patrimoine au Musée du Textile et de la Mode Cholet samedi 20 septembre 2025.

Journées Européenne du Patrimoine au Musée du Textile et de la Mode

Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21

Visite guidées

L’Incroyable Alphabet de Maud Louvrier Clerc
Samedi 20 septembre à 15h30
Dimanche 21 septembre à 11h,14h30 et 16h30

De la fibre à l’étoffe, l’histoire d’un territoire
Samedi 20 septembre à 10h15, 14h15 et 16h15
Dimanche 21 septembre à 10h15, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15

Démonstration de l’atelier de confection  de l’ESATCO Anjou
La confection du mouchoir rouge dont la toile est tissée au sein même du musée du Textile et de la Mode est assurée par l’ESATCO de l’ADAPEI 49.
À  l’occasion  des  Journées  Européennes  du  Patrimoine, les  salariées  déplaceront  leurs  machines  le  temps  d’une matinée pour venir présenter leur travail au sein même de l’atelier de tissage du mouchoir.
Samedi 20 septembre de 10h à 12h
 

Ateliers familles

Autour du mouchoir rouge
Le  mouchoir  rouge,  symbole  de la  ville  de  Cholet,  est  tissé  au  sein même du musée. En  famille,  venez  le  découvrir  et le  travailler  comme  support  de création.
Samedi 20 septembre de 14h30 à 17h   .

Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50  museetextile@choletagglomeration.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européenne du Patrimoine au Musée du Textile et de la Mode Cholet a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de tourisme du Choletais