Journées Européenne du Patrimoine Chapelle St Jean du Lycée St Jean Colmar

Journées Européenne du Patrimoine Chapelle St Jean du Lycée St Jean Colmar samedi 20 septembre 2025.

Journées Européenne du Patrimoine Chapelle St Jean du Lycée St Jean

3 rue St Jean Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Ouverture de la chapelle au public, visite

La chapelle Saint Jean de notre établissement scolaire, située au 3 rue Saint Jean à Colmar, est classée au patrimoine de la ville.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous avons pour habitude d’ouvrir la chapelle au public chaque année, le samedi après-midi. Cette année, nous prévoyons une ouverture le samedi 20 septembre 2025, de 14h à 18h, et souhaiterions que cette initiative soit intégrée au programme officiel des manifestations patrimoniales de la ville.

Si vous souhaitez visiter la chapelle avant cette date, nous serions ravis de vous accueillir sur rendez-vous. .

3 rue St Jean Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 98 14 cpe-lycee@st-jean-colmar.fr

English :

Chapel open to the public, visit

German :

Öffnung der Kapelle für die Öffentlichkeit, Besichtigung

Italiano :

La cappella è aperta al pubblico

Espanol :

La capilla está abierta al público

L’événement Journées Européenne du Patrimoine Chapelle St Jean du Lycée St Jean Colmar a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme de Colmar