Journées Européenne du Patrimoine Château de Peyras Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente

Journées Européenne du Patrimoine Château de Peyras

Roumazières-Loubert Château de Peyras Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

gratuit pour les moins de 6 ans

La recette des entrées sera entièrement reversée à l’AFM Téléthon

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visites du château comentées par bénévoles costumés samedi et dimanche de 10h à 18h. Petite restauration, buvette,crèpes. Marché d’artisans

Roumazières-Loubert Château de Peyras Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 07 01 49 guy.broin@wanadoo.fr

English :

Castle tours led by costumed volunteers: Saturday and Sunday, 10 am to 6 pm. Snacks, refreshments and crèpes. Artisan market

German :

Führungen durch das Schloss mit kostümierten Freiwilligen: Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Kleine Snacks, Getränke und Crêpes. Kunsthandwerkermarkt

Italiano :

Visite guidate al castello da parte di volontari in costume: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. Merende, rinfreschi e crèpes. Mercato dell’artigianato

Espanol :

Visitas guiadas del castillo por voluntarios disfrazados: sábado y domingo de 10.00 a 18.00 h. Aperitivos, refrescos y crèpes. Mercado de artesanía

L’événement Journées Européenne du Patrimoine Château de Peyras Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Charente Limousine