JOURNÉES EUROPÉENNE DU PATRIMOINE EXPOSITION UN PAPE DU GÉVAUDAN GUILLAUME DE GRIMOUARD Pont de Montvert Sud Mont Lozère

JOURNÉES EUROPÉENNE DU PATRIMOINE EXPOSITION UN PAPE DU GÉVAUDAN GUILLAUME DE GRIMOUARD

Hameau de Grizac Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’exposition Un pape du Gévaudan Guillaume de Grimouard au château de Grizac.

C’est en terre cévenole que vous pouvez découvrir l’histoire de l’une de ses vieilles familles, dont un membre devint illustre dans toute l’Europe.

Il s’agit du pape Urbain V, avant-dernier pape d’Avignon, qui, en huit ans, poursuivit la rude tâche de la réforme de l’Église et développa l’instruction des jeunes.

– Gratuit, sans réservation .

Hameau de Grizac Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 24 08 69 69

English :

Discover the exhibition « Un pape du Gévaudan Guillaume de Grimouard » at Château de Grizac.

Pope Urban V, penultimate pope of Avignon, who in eight years pursued the difficult task of reforming the Church and developing education for young people.

Free, no reservation required.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung « Ein Papst aus dem Gévaudan: Guillaume de Grimouard » im Schloss von Grizac.

Papst Urban V., der vorletzte Papst von Avignon, der in acht Jahren die harte Arbeit der Kirchenreform fortsetzte und die Bildung der Jugend entwickelte.

Kostenlos, keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite la mostra « Un pape du Gévaudan Guillaume de Grimouard » al Castello di Grizac.

Papa Urbano V, il penultimo papa avignonese, che in otto anni portò avanti il duro lavoro di riforma della Chiesa e di sviluppo dell’educazione dei giovani.

Gratuito, non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Descubra la exposición « Un pape du Gévaudan Guillaume de Grimouard » en el Castillo de Grizac.

El papa Urbano V, penúltimo papa de Aviñón, que en ocho años llevó a cabo una ardua labor de reforma de la Iglesia y de desarrollo de la educación de los jóvenes.

Gratuito, no es necesario reservar.

