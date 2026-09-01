JOURNEES EUROPÉENNE DU PATRIMOINE – Les savoir-faire de la charpenterie de marine, un patrimoine vivant. rue des chantiers Port-en-Bessin-Huppain

Informations pratiques

Port-en-Bessin-Huppain

JOURNEES EUROPÉENNE DU PATRIMOINE – Les savoir-faire de la charpenterie de marine, un patrimoine vivant.

rue des chantiers Chantier Naval Bernard Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le chantier naval Bernard, Théo Lebouc, ethnologue spécialiste de la charpenterie de marine, vous fera découvrir quelques-uns des savoir-faire qui s’exercent quotidiennement en ce lieu et qui sont inscrits depuis 2024 à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel.

La construction et la restauration des bateaux en bois demandent des savoirs et savoir-faire nombreux et variés. Les charpentiers de marine doivent notamment choisir le bois adapté aux formes du bateau, tailler ses courbes et s’assurer de façonner des embarcations fiables et navigantes. Lors d’une déambulation dans le chantier naval Bernard, Théo Lebouc, ethnologue spécialiste de la charpenterie de marine, vous fera découvrir quelques-uns des savoir-faire qui s’exercent quotidiennement en ce lieu et qui sont inscrits depuis 2024 à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel. .

rue des chantiers Chantier Naval Bernard Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr

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English : JOURNEES EUROPÉENNE DU PATRIMOINE – Les savoir-faire de la charpenterie de marine, un patrimoine vivant.

At the Bernard shipyard, Théo Lebouc, an ethnologist specialising in shipbuilding, will introduce you to some of the skills practised here on a daily basis, which have been listed on the national register of intangible cultural heritage since 2024.

L’événement JOURNEES EUROPÉENNE DU PATRIMOINE – Les savoir-faire de la charpenterie de marine, un patrimoine vivant. Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Bayeux Intercom