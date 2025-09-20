Journées Européenne du Patrimoine Présentation de l’église Épaignes
Épaignes Eure
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Rendez-vous à l’église pour une présentation animée par M. Berthe de la Charité d’Épaignes.
Au programme
– Histoire de l’église les grandes étapes de sa construction et de son évolution.
– La fresque son histoire et sa signification.
– Les vitraux origine, symbolique et importance patrimoniale.
Une belle occasion de (re)découvrir l’histoire et les trésors de notre patrimoine local. .
Épaignes 27260 Eure Normandie
