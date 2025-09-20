Journées Européenne du Patrimoine Présentation de l’église Épaignes

Épaignes Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Rendez-vous à l’église pour une présentation animée par M. Berthe de la Charité d’Épaignes.

Au programme

– Histoire de l’église les grandes étapes de sa construction et de son évolution.

– La fresque son histoire et sa signification.

– Les vitraux origine, symbolique et importance patrimoniale.

Une belle occasion de (re)découvrir l’histoire et les trésors de notre patrimoine local. .

Épaignes 27260 Eure Normandie

