Journées européenne du Patrimoine – Provins Cité Médiévale Provins samedi 20 septembre 2025.
Les événements gratuits :
–
L’ouverture exceptionnelle de l’Orangerie
Saint-Michel en visites guidées de 10h00 à 17h le samedi, et de 10h00 à 16h00
le dimanche
–
La Grange aux dîmes, samedi et dimanche de 10h00
à 18h00
–
L’église Saint-Quiriace, samedi et dimanche de
10h00 à 18h00
–
Le musée de Provins et du Provinois, samedi et
dimanche de 11h00 à 18h00
–
Le caveau du Saint-Esprit avec des extraits de
pièces de théâtre à l’intérieur, de 10h00 à 18h00
–
L’église Saint-Ayoul, samedi et dimanche de
14h00 à 17h00
–
Le prieuré des bénédictins de Saint-Ayoul,
samedi et dimanche de 10h00 à 18h00
– Ancienne abbaye des bénédictines de
Champbenoist, samedi et dimanche de 10h00 à 18h00
Les événements payants
– La tour César, samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 (adulte 5€ – enfant 3€)
– Les aigles des remparts, samedi et dimanche à 14h30 et 17h00 (adulte 14€ – enfant 10€)
– La légende des chevaliers samedi et dimanche à 15h45 (adulte 14€ – enfant 10€)
– Les Souterrains, samedi et dimanche de 10h30 à 17h30 (adulte 6€ – enfant 4€)
– Visite théâtralisée « Entre chien et loup », samedi à 22h30 (tarif unique 16€)
– La roseraie de Provins, samedi et dimanche de 10h00 à 19h30 (adulte 7,50€ – gratuit jusque 12 ans)
A l’occasion des Journées européenne du Patrimoine qui auront lieu les 20 et 21 septembre, de nombreux monuments et animations seront exceptionnellement ouverts et proposés aux visiteurs à Provins.
Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
gratuit sous condition Tout public.
Cité Médiévale chemin de Villecran 77160 4 chemin de VillecranProvins
+33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://www.facebook.com/provins.tourisme/