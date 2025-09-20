Journées européenne du Patrimoine – Provins Cité Médiévale Provins

Journées européenne du Patrimoine – Provins Cité Médiévale Provins samedi 20 septembre 2025.

Les événements gratuits :

–

L’ouverture exceptionnelle de l’Orangerie

Saint-Michel en visites guidées de 10h00 à 17h le samedi, et de 10h00 à 16h00

le dimanche

–

La Grange aux dîmes, samedi et dimanche de 10h00

à 18h00

–

L’église Saint-Quiriace, samedi et dimanche de

10h00 à 18h00

–

Le musée de Provins et du Provinois, samedi et

dimanche de 11h00 à 18h00

–

Le caveau du Saint-Esprit avec des extraits de

pièces de théâtre à l’intérieur, de 10h00 à 18h00

–

L’église Saint-Ayoul, samedi et dimanche de

14h00 à 17h00

–

Le prieuré des bénédictins de Saint-Ayoul,

samedi et dimanche de 10h00 à 18h00

– Ancienne abbaye des bénédictines de

Champbenoist, samedi et dimanche de 10h00 à 18h00

Les événements payants – La tour César, samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 (adulte 5€ – enfant 3€)

– Les aigles des remparts, samedi et dimanche à 14h30 et 17h00 (adulte 14€ – enfant 10€)

– La légende des chevaliers samedi et dimanche à 15h45 (adulte 14€ – enfant 10€)

– Les Souterrains, samedi et dimanche de 10h30 à 17h30 (adulte 6€ – enfant 4€)

– Visite théâtralisée « Entre chien et loup », samedi à 22h30 (tarif unique 16€)

– La roseraie de Provins, samedi et dimanche de 10h00 à 19h30 (adulte 7,50€ – gratuit jusque 12 ans)

programme des Journées Européennes du Patrimoine à Provins ; Crédits : Ville de Provins

A l’occasion des Journées européenne du Patrimoine qui auront lieu les 20 et 21 septembre, de nombreux monuments et animations seront exceptionnellement ouverts et proposés aux visiteurs à Provins.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit sous condition Tout public.

Cité Médiévale chemin de Villecran 77160 4 chemin de VillecranProvins

+33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://www.facebook.com/provins.tourisme/