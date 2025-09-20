Journées Européenne du Patrimoine Vibrez au son des marteaux avec Lilian de La Guilde du Graal s Girmont-Val-d’Ajol

Journées Européenne du Patrimoine Vibrez au son des marteaux avec Lilian de La Guilde du Graal s

11 les Envers Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Samedi 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20 2025-09-21

a Guilde du Graal œuvre à la réappropriation et à la transmission des savoir-faire ancestraux, et plus particulièrement de la taillanderie.

En résonance avec les principes de la permaculture, la forge de La Guilde du Graal est située au cœur du jardin Une Figue dans le Poirier, afin de répondre aux besoins matériels des jardiniers de manière durable et éthique.

La forge est aussi un lieu de création et de rencontres artistiques, où se réalisent — à deux ou quatre mains — des sculptures forgées. Contemplez, au fil de votre promenade dans le jardin, une partie des œuvres de la série Algorythme, aux formes organiques et marines, façonnées à la forge.Tout public

11 les Envers Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 10 42 44 92

English :

he Guilde du Graal is committed to the reappropriation and transmission of ancestral skills, particularly in the field of metalworking.

In keeping with the principles of permaculture, La Guilde du Graal’s forge is located at the heart of the Une Figue dans le Poirier garden, to meet the material needs of gardeners in a sustainable and ethical way.

The forge is also a place for artistic creation and encounters, where forged sculptures are created with two or four hands. As you stroll through the garden, take a look at some of the works in the Algorythme series, with their organic, marine shapes, created at the forge.

German :

ie Gralsgilde ?setzt sich für die Wiederaneignung und Weitergabe althergebrachter Fertigkeiten ein, insbesondere der Schnitterei.

Die Schmiede von La Guilde du Graal befindet sich im Herzen des Gartens Une Figue dans le Poirier, um die materiellen Bedürfnisse der Gärtner auf nachhaltige und ethische Weise zu erfüllen.

Die Schmiede ist auch ein Ort der künstlerischen Kreation und Begegnung, an dem geschmiedete Skulpturen mit zwei oder vier Händen hergestellt werden. Betrachten Sie bei Ihrem Spaziergang durch den Garten einige der in der Schmiede geformten Werke aus der Serie Algorythme, die organische und maritime Formen aufweisen.

Italiano :

a Guilde du Graal lavora per recuperare e tramandare le competenze ancestrali, in particolare nel campo della gioielleria.

In linea con i principi della permacultura, la fucina della Guilde du Graal si trova nel cuore del giardino Une Figue dans le Poirier, per soddisfare le esigenze materiali dei giardinieri in modo sostenibile ed etico.

La fucina è anche un luogo di creazione artistica e di incontro, dove si creano sculture forgiate a due o quattro mani. Mentre passeggiate nel giardino, osservate alcune delle opere della serie Algorythme, dalle forme organiche e marine, create nella fucina.

Espanol :

a Guilde du Graal trabaja para recuperar y transmitir los conocimientos ancestrales, sobre todo en el ámbito de la joyería.

Siguiendo los principios de la permacultura, la forja de la Guilde du Graal está situada en el corazón del jardín Une Figue dans le Poirier, para satisfacer las necesidades materiales de los jardineros de forma sostenible y ética.

La fragua es también un lugar de creación artística y de encuentro, donde se crean esculturas forjadas a dos o cuatro manos. Mientras pasea por el jardín, eche un vistazo a algunas de las obras de la serie Algorythme, con sus formas orgánicas y marinas, creadas en la forja.

