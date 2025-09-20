Journées Européenne du Patrimoine Visite de l’église et du musée de la rubannerie Drucourt

Drucourt Eure

Samedi 2025-09-20 09:30:00

2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, vous pourrez visiter l’église ainsi que l’ancien cimetière de Drucourt.

Vous pourrez également en profiter pour jeter un œil au musée de la rubannerie. .

Drucourt 27230 Eure Normandie

