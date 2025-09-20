Journées Européennes à Cocumont Cocumont
Journées Européennes à Cocumont Cocumont samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes à Cocumont
Cocumont Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Chasse au trésor du Patrimoine ! Parcours inaugural guidé le sentier de la mémoire, exposition, chorale, marché, repas …
Samedi balade, conservatoire des outils anciens, repas et auberge espagnole, jeu de piste, conteur
Dimanche marché « Lo Pichot Marcat », parcours commenté du sentier de la mémoire et inauguration, repas, jeu de piste et chorale Coro Allegria
Du 16 au 21 septembre exposition « Ciao Italia » à la salle des fêtes
Programme ci-dessous ! .
Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Journées Européennes à Cocumont
Heritage treasure hunt! Guided inaugural tour: the memory trail, exhibition, choir, market, meal…
German : Journées Européennes à Cocumont
Schnitzeljagd durch das Kulturerbe! Geführter Eröffnungsrundgang: Der Pfad der Erinnerung, Ausstellung, Chor, Markt, Essen …
Italiano :
Caccia al tesoro del patrimonio! Visita guidata inaugurale: il percorso della memoria, la mostra, il coro, il mercato, il pasto …
Espanol : Journées Européennes à Cocumont
Búsqueda del tesoro del patrimonio Visita guiada inaugural: el sendero de la memoria, exposición, coro, mercado, comida…
L’événement Journées Européennes à Cocumont Cocumont a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Val de Garonne