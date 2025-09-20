Journées Européennes à Cocumont Cocumont

Cocumont Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Chasse au trésor du Patrimoine ! Parcours inaugural guidé le sentier de la mémoire, exposition, chorale, marché, repas …

Samedi balade, conservatoire des outils anciens, repas et auberge espagnole, jeu de piste, conteur

Dimanche marché « Lo Pichot Marcat », parcours commenté du sentier de la mémoire et inauguration, repas, jeu de piste et chorale Coro Allegria

Du 16 au 21 septembre exposition « Ciao Italia » à la salle des fêtes

Programme ci-dessous ! .

Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Journées Européennes à Cocumont

Heritage treasure hunt! Guided inaugural tour: the memory trail, exhibition, choir, market, meal…

German : Journées Européennes à Cocumont

Schnitzeljagd durch das Kulturerbe! Geführter Eröffnungsrundgang: Der Pfad der Erinnerung, Ausstellung, Chor, Markt, Essen …

Italiano :

Caccia al tesoro del patrimonio! Visita guidata inaugurale: il percorso della memoria, la mostra, il coro, il mercato, il pasto …

Espanol : Journées Européennes à Cocumont

Búsqueda del tesoro del patrimonio Visita guiada inaugural: el sendero de la memoria, exposición, coro, mercado, comida…

