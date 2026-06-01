Journées européennes d’Archéologie à Augsdaugava, Višķu pagasta bibliotēka Ilūkstes pilsētas bibliotēka Naujenes bibliotēka, Krauja

Journées européennes d’Archéologie à Augsdaugava 12 – 14 juin Višķu pagasta bibliotēka Ilūkstes pilsētas bibliotēka Naujenes bibliotēka

offre d’entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T07:00:00+02:00 – 2026-06-12T07:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T07:00:00+02:00 – 2026-06-14T07:30:00+02:00

Dans les bibliothèques de la municipalité d’Augsdaugava, nous proposons un vaste programme de journées européennes de l’archéologie pour réfléchir ensemble à l’histoire de notre lieu, discuter de l’importance du patrimoine archéologique et des possibilités modernes pour l’étudier, le gérer et le protéger. Le programme comprendra des négociations sur le village de Slutiski. Cette année, il faut 40 ans depuis que les fouilles archéologiques ont été effectuées dans le cimetière médiéval de Slutiski. L’archéologue Gunita Zarina a étudié les indicateurs de qualité de vie des habitants de Slutiski aux XVe-XVIIe siècles. Baiba Evane a regardé les fouilles de ses enfants et recueilli des souvenirs de famille sur les étés dans la région de Slutiski. Les paroisses de Viski et Pilskalne sont les endroits avec la plus grande proportion de monticules de château. Les mesures sur le patrimoine archéologique sont très importantes, cette partie du patrimoine est toujours menacée, il y a des fouilles illégales, il y a des dommages et des pertes à la fois des sites anciens et des antiquités. Ce sera une occasion unique de rencontrer les principaux chercheurs de l’histoire lettone, les professionnels de l’archéologie, les jeunes archéologues, les représentants du Conseil du patrimoine national, pour parler des valeurs des monticules anciens des châteaux et des solutions pour leur préservation. Les propriétaires du patrimoine culturel auront la possibilité de recevoir des consultations des archéologues sur les activités dans le bien, la recherche archéologique dans les travaux de construction et c. le 17 juin, une excursion au château Dinaburg tumulte et Slutiski est organisée pour toutes les personnes intéressées.

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