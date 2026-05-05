Journées européennes d’archéologie au château de Liw, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, piwnice gotyckie, Liw
Journées européennes d’archéologie au château de Liw, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, piwnice gotyckie, Liw dimanche 14 juin 2026.
Journées européennes d’archéologie au château de Liw Dimanche 14 juin, 12h00 Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, piwnice gotyckie Węgrów County
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes de l’Archéologie de cette année, nous vous invitons à la rencontre du 14 juin (dimanche) « histoire de la recherche archéologique au château de Liwa ».
L’entrée à l’événement est gratuite.
Détails bientôt.
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, piwnice gotyckie ul. S. Batorego 2 07-100 Liw Liw 07-100 Węgrów County Masovian Voivodeship
Dans le cadre des Journées européennes de l’Archéologie de cette année, nous vous invitons à la rencontre du 14 juin (dimanche) « histoire de la recherche archéologique au château de Liw ».
©Zamek w Liwie