Journées européennes d’archéologie au château de Liw, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, piwnice gotyckie, Liw

Journées européennes d’archéologie au château de Liw Dimanche 14 juin, 12h00 Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, piwnice gotyckie Węgrów County

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T12:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes de l’Archéologie de cette année, nous vous invitons à la rencontre du 14 juin (dimanche) « histoire de la recherche archéologique au château de Liwa ».

L’entrée à l’événement est gratuite.

Détails bientôt.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, piwnice gotyckie ul. S. Batorego 2 07-100 Liw Liw 07-100 Węgrów County Masovian Voivodeship

Dans le cadre des Journées européennes de l’Archéologie de cette année, nous vous invitons à la rencontre du 14 juin (dimanche) « histoire de la recherche archéologique au château de Liw ».

©Zamek w Liwie