Journées Européennes de la Culture Juive visite guidée Obernai

Journées Européennes de la Culture Juive visite guidée

place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14 16:30:00

Date(s) :

2025-09-14

Une visite guidée gratuite ‘Sur les traces du patrimoine juif’ est proposée par l’Office de Tourisme, départ place du Beffroi devant l’Office de Tourisme. Sur inscription en ligne

Le thème choisi pour 2025 La cuisine juive alsacienne , s’inscrit dans un ensemble culturel, religieux, social, linguistique d’un groupe et ne prend du sens qu’à partir de lui. C’est un patrimoine ou plutôt un « matrimoine » vivant, transmis par les mères et les grand-mères. Cette cuisine est un élément fondateur de l’identité du judaïsme alsacien « On est ce que l’on mange » (« Mann ist was mann isst »).

Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture Juive, une visite guidée gratuite ‘Sur les traces du patrimoine juif’ est proposée par l’Office de Tourisme à 15h, départ place du Beffroi devant l’Office de Tourisme.

Cette visite offerte par l’Office de Tourisme est gratuite mais se fait sur inscription au préalable INSCRIPTIONS ICI

Consultez le programme de ces journées sur toute l’Alsace https://www.jecpj-france.com/alsace-journees-patrimoine-juif/

De 10h à 12h et de 14h à 17h portes ouvertes à la synagogue rue de Sélestat, avec visites commentées. .

place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

A free guided tour ‘In the footsteps of Jewish heritage’ is offered by the Tourist Office, departing from Place du Beffroi in front of the Tourist Office. Online registration required

German :

Eine kostenlose Führung ‘Auf den Spuren des jüdischen Erbes’ wird vom Office de Tourisme angeboten. Start ist auf der Place du Beffroi vor dem Office de Tourisme. Nach Online-Anmeldung

Italiano :

L’Ufficio del Turismo propone la visita guidata gratuita « Sulle tracce del patrimonio ebraico », con partenza da Place du Beffroi, di fronte all’Ufficio del Turismo. È richiesta la registrazione online

Espanol :

La Oficina de Turismo ofrece una visita guiada gratuita « Tras las huellas del patrimonio judío », con salida desde la plaza del Beffroi, frente a la Oficina de Turismo. Inscripción en línea obligatoria

