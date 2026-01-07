Journées Européennes de la Migration Baguage de passereaux route de la plage Saint-Froult

Journées Européennes de la Migration Baguage de passereaux

route de la plage Ferme de Plaisance Saint-Froult Charente-Maritime

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 11:00:00

2026-10-04

Comprendre l’importance du baguage pour la connaissance des oiseaux et de leur cycles de vie. Échange avec les bagueurs.

+33 7 68 24 70 23 nathalie.bourret@lpo.fr

English : European Migration Days: passerine ringing

Understand the importance of ringing for our knowledge of birds and their life cycles. Discussions with ringers.

