Journées Européennes de la Migration Baguage de passereaux route de la plage Saint-Froult
route de la plage Ferme de Plaisance Saint-Froult Charente-Maritime
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 11:00:00
2026-10-04
Comprendre l’importance du baguage pour la connaissance des oiseaux et de leur cycles de vie. Échange avec les bagueurs.
route de la plage Ferme de Plaisance Saint-Froult 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 70 23 nathalie.bourret@lpo.fr
English : European Migration Days: passerine ringing
Understand the importance of ringing for our knowledge of birds and their life cycles. Discussions with ringers.
