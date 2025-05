Journées européennes de l’archéologie 2025 – Chartres, 14 juin 2025 07:00, Chartres.

Eure-et-Loir

Journées européennes de l’archéologie 2025 Place Saint-Brice Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-14

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-14

C’Chartres Archéologie et ses partenaires organisent les Journées Européennes de l’Archéologie aux Abbayes Saint-Brice. Informations sur les métiers et les différentes spécialités, animations, visites libres et visites guidées.

Dans le cloître des abbayes Saint-Brice, petits et grands pourront découvrir les métiers de l’archéologie de manière ludique. Vous en saurez plus sur les sanctuaires gallo-romains et l’architecture antique, et vous assisterez également à des démonstrations de forge médiévale. .

Place Saint-Brice

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

C?Chartres Archéologie and its partners organize the European Archaeology Days at the Abbayes Saint-Brice. Information on professions and specialties, events, self-guided and guided tours.

German :

C?Chartres Archéologie und seine Partner organisieren die Europäischen Tage der Archäologie in den Abbayes Saint-Brice. Informationen über die Berufe und die verschiedenen Fachrichtungen, Animationen, freie Besichtigungen und Führungen.

Italiano :

C?Chartres Archéologie e i suoi partner organizzano le Giornate europee dell’archeologia presso le Abbayes Saint-Brice. Informazioni sulle diverse professioni e specialità, eventi, visite gratuite e visite guidate.

Espanol :

C’Chartres Archéologie y sus socios organizan las Jornadas Europeas de Arqueología en las Abbayes Saint-Brice. Información sobre las distintas profesiones y especialidades, eventos, visitas gratuitas y visitas guiadas.

L’événement Journées européennes de l’archéologie 2025 Chartres a été mis à jour le 2025-05-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES