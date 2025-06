Journées Européennes de l’Archéologie 2025 Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis – Senlis 15 juin 2025 10:00

Le 15 juin 2025 la SHAS participe aux Journées européennes de l’archéologie et ouvre les Arènes de Senlis au public. Ce monument Gallo-romain du premier siècle est un amphithéâtre, édifice de spectacle, redécouvert en 1865 par la Société d’Histoire et dégagé par ses soins.

Visites commentées du monument. Présentation des différents aspects du patrimoine de Senlis, publications et animations démonstration de toges, jeux antiques, stands de photos d’histoire, musée éphémère.

Place des Arènes

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France contact@archeologie-senlis.fr

