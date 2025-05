Journées Européennes de l’Archéologie à Châteauponsac – Musée René Baubérot Châteauponsac, 13 juin 2025 14:00, Châteauponsac.

Haute-Vienne

Journées Européennes de l'Archéologie à Châteauponsac Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 14:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Venez découvrir l’archéologie préhistorique et gallo-romaine au musée de Châteauponsac ! Au programme Visite commentée de 45 minutes sur l’archéologie. Le vendredi à 14h, le samedi à 14h, 15h30 et 17h, jeux questions-réponses sur cocotte en papier, plusieurs petits jeux familiaux sur l’antiquité et la préhistoire .

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18 musee@chateauponsac.fr

