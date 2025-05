Journées européennes de l’archéologie – Aix-Villemaur-Pâlis, 14 juin 2025 07:00, Aix-Villemaur-Pâlis.

Samedi 14 et dimanche 15 juin AIX VILLEMAUR PÂLIS Journées européennes de l’archéologie. A la Maison de la préhistoire othéenne à 17h30. Visites, ateliers, démonstration d’allumage de feu au silex. Organisé par Aix-Villemaur-Pâlis et l’A.G.A. (l’Association Géologique Auboise) en corrélation avec le Ministère de la Culture et l’Inrap (l’Institut national de recherches archéologiques préventives). Contact +33 (0)6 89 14 33 40 ou mpo.arpa@gmail.com .

