Journées Européennes de l’Archéologie Site gallo-romain d’Arcenant Arcenant dimanche 14 juin 2026.
Site gallo-romain d’Arcenant Dans forêt communale à l’écart du village, possibilité de parking près de la D18 Arcenant Côte-d’Or
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
2026-06-14
Visites guidées en continu du site gallo-romain de l’Ecartelot à Arcenant
vente de publications éditées par l’ACAHN .
Site gallo-romain d’Arcenant Dans forêt communale à l’écart du village, possibilité de parking près de la D18 Arcenant 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 12 92 59 acahn@orange.fr
