Journées Européennes de l’Archéologie Site gallo-romain d’Arcenant Arcenant

Journées Européennes de l’Archéologie

Site gallo-romain d’Arcenant Dans forêt communale à l’écart du village, possibilité de parking près de la D18 Arcenant Côte-d’Or

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Visites guidées en continu du site gallo-romain de l’Ecartelot à Arcenant

vente de publications éditées par l’ACAHN .

Site gallo-romain d’Arcenant Dans forêt communale à l’écart du village, possibilité de parking près de la D18 Arcenant 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 12 92 59 acahn@orange.fr

English : Journées Européennes de l’Archéologie

