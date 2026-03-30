Journées européennes de l’archéologie Musée départemental Arles antique Arles
Journées européennes de l’archéologie Musée départemental Arles antique Arles samedi 13 juin 2026.
Journées européennes de l’archéologie
Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Pour ces deux journées dédiées à l’archéologie, le musée est entièrement gratuit.
Dans les collections, venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur les métiers liés à l’archéologie. .
Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
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English :
For these two days dedicated to archaeology, the museum is entirely free.
L’événement Journées européennes de l’archéologie Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles
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