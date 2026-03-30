Journées européennes de l’archéologie Musée départemental Arles antique Arles

Journées européennes de l’archéologie

Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Pour ces deux journées dédiées à l’archéologie, le musée est entièrement gratuit.

Dans les collections, venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur les métiers liés à l’archéologie. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

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English :

For these two days dedicated to archaeology, the museum is entirely free.

L’événement Journées européennes de l’archéologie Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles