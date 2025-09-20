Journées Européennes de l’Archéologie au Musée archéologique André Larroderie Place Renée Sanson Sainte-Bazeille

Découverte du parcours patrimonial jalonné par des totems.

Départ depuis le musée.

Place Renée Sanson Musée archéologique André Larroderie Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 23 60 52

Discover the heritage trail marked out by totem poles.

Departure from the museum.

Discover the heritage trail marked out by totem poles.

Departure from the museum.

Entdecken Sie den mit Totems markierten Weg des Kulturerbes.

Start vom Museum aus.

Entdecken Sie den mit Totems markierten Weg des Kulturerbes.

Start vom Museum aus.

Italiano :

Scoprite il percorso del patrimonio culturale segnato dai totem.

Partenza dal museo.

Descubra el sendero patrimonial jalonado de tótems.

Salida desde el museo.

Descubra el sendero patrimonial jalonado de tótems.

Salida desde el museo.

