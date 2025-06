JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE AU MUSÉE SAINT-RAYMOND – MUSÉE SAINT-RAYMOND, MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE TOULOUSE Toulouse 13 juin 2025 10:00

Haute-Garonne

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE AU MUSÉE SAINT-RAYMOND MUSÉE SAINT-RAYMOND, MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE TOULOUSE 1Ter Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-13

De nombreux partenaires du musée Saint-Raymond s’associent pour vous faire découvrir les métiers de l’archéologie et du patrimoine.

Retrouvez les dans le Village de l’Archéologie situé dans le jardin du musée ainsi que dans le parcours permanent du Musée Saint-Raymond. Au programme Des activités originales et interactives apprenez à décrypter les vestiges archéologiques, découvrez des objets de la Préhistoire (crânes, outils en silex, en os…), découvrez les coulisses du métier d’archéologue, ou encore testez votre habilité en recollant des vases cassés !

Ce week-end c’est aussi l’occasion de :

– Profiter de visites guidées gratuites mais sur réservation obligatoire (Sur les traces du rempart romain Tolosa, Toulouse gauloise et romaine, secrets de conservation, vivre à Toulouse au Moyen-Âge, le château des comtes de Toulouse ou encore les objets de l’Égypte antique).

– De pénétrer dans la crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines pour découvrir des vestiges archéologiques exceptionnels sous l’auditorium. (Dimanche à 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30 et 16h30).

– D’accéder à la collection permanente et à l’exposition temporaire du musée (Gratuit tout le week-end).

Retrouvez toute la programmation détaillée sur le site internet du musée Saint-Raymond. .

MUSÉE SAINT-RAYMOND, MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE TOULOUSE 1Ter Place Saint-Sernin

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Many partners of the Saint-Raymond Museum join forces to help you discover the professions of archaeology and heritage.

German :

Zahlreiche Partner des Saint-Raymond Museums schließen sich zusammen, um Ihnen die Berufe der Archäologie und des Kulturerbes näher zu bringen.

Italiano :

Molti dei partner del Museo di Saint-Raymond collaborano per aiutarvi a scoprire le professioni archeologiche e del patrimonio.

Espanol :

Numerosos socios del Museo Saint-Raymond colaboran para hacerle descubrir las profesiones de la arqueología y el patrimonio.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE AU MUSÉE SAINT-RAYMOND Toulouse a été mis à jour le 2025-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE