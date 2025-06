JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE AU MUSEUM – MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse 14 juin 2025 10:00

JOURNEES EUROPEENNES DE L'ARCHEOLOGIE AU MUSEUM
MUSEUM DE TOULOUSE
35 Allées Jules-Guesde
Toulouse
Haute-Garonne

Rendez-vous au Muséum de Toulouse pour les Journées Européennes de l’Archéologie !

Grâce aux archéologues, la Préhistoire nous révèle ses mystères.

Cette année, au forum de l’archéologie, archéologues et préhistoriens viennent à votre rencontre pour partager leurs connaissances et leurs passions pour la recherche et l’étude des traces du passé. Le Muséum propose un saut dans la Préhistoire avec des ateliers d’initiation à la taille de silex, au dessin de silex, à la fabrication de peinture naturelle et à la sérigraphie. L’occasion également de découvrir l’exposition temporaire Géants et le nouveau parcours d’exposition au cœur des collections permanentes, Silex and the city et les rencontres associées pour croiser les regards scientifiques et artistiques.

Bon à savoir

– Le forum de l’archéologie est en accès libre et gratuit

– Certaines animations sont gratuites mais avec inscription le jour-même

– Certains ateliers sont inclus dans le billet d’entrée

Retrouvez le détail des animations sur le site internet du Muséum.

English :

Join us at the Toulouse Museum for the European Archaeology Days!

Thanks to archaeologists, prehistory reveals its mysteries.

German :

Besuchen Sie das Muséum de Toulouse zu den Europäischen Tagen der Archäologie!

Dank der Archäologen enthüllt uns die Vorgeschichte ihre Geheimnisse.

Italiano :

Unitevi a noi al Museo di Tolosa per le Giornate europee dell’archeologia!

Grazie agli archeologi, la preistoria sta svelando tutti i suoi misteri.

Espanol :

¡Únase a nosotros en el Museo de Toulouse para las Jornadas Europeas de Arqueología!

Gracias a los arqueólogos, la prehistoria desvela todos sus misterios.

