JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE AU MUSEUM MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse

Toulouse

JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE AU MUSEUM

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous au Muséum de Toulouse pour les Journées Européennes de l’Archéologie !

Grâce aux archéologues, la Préhistoire nous révèle ses mystères.

Cette année, au forum de l’archéologie, archéologues et préhistoriens viennent à votre rencontre pour partager leurs connaissances et leurs passions pour la recherche et l’étude des traces du passé. Le Muséum propose un saut dans la Préhistoire avec des ateliers d’initiation à la taille de silex, au dessin de silex, au remontage de céramique et à la fabrication d’un mur en torchis.

Bon à savoir

– Le forum de l’archéologie est en accès libre et gratuit

– Certaines animations sont gratuites mais avec inscription le jour-même

– Certains ateliers sont inclus dans le billet d’entrée

Retrouvez le détail des animations sur le site internet du Muséum. .

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 museum@toulouse-metropole.fr

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English :

Join us at the Toulouse Museum for the European Archaeology Days!

Thanks to archaeologists, prehistory reveals its mysteries.

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE AU MUSEUM Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE