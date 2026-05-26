JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE AU MUSEUM MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse
JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE AU MUSEUM MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse samedi 13 juin 2026.
Toulouse
JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE AU MUSEUM
MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous au Muséum de Toulouse pour les Journées Européennes de l’Archéologie !
Grâce aux archéologues, la Préhistoire nous révèle ses mystères.
Cette année, au forum de l’archéologie, archéologues et préhistoriens viennent à votre rencontre pour partager leurs connaissances et leurs passions pour la recherche et l’étude des traces du passé. Le Muséum propose un saut dans la Préhistoire avec des ateliers d’initiation à la taille de silex, au dessin de silex, au remontage de céramique et à la fabrication d’un mur en torchis.
Bon à savoir
– Le forum de l’archéologie est en accès libre et gratuit
– Certaines animations sont gratuites mais avec inscription le jour-même
– Certains ateliers sont inclus dans le billet d’entrée
Retrouvez le détail des animations sur le site internet du Muséum. .
MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 museum@toulouse-metropole.fr
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English :
Join us at the Toulouse Museum for the European Archaeology Days!
Thanks to archaeologists, prehistory reveals its mysteries.
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE AU MUSEUM Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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