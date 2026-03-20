Journées Européennes de l’Archéologie avec Regards sur la Cathédrale Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte Nevers

Journées Européennes de l’Archéologie avec Regards sur la Cathédrale

Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte 6 Rue Abbé Boutillier Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

La Cathédrale a tant de chose à vous faire découvrir.

Les guides bénévoles restent à votre disposition pour vous aider à observer les chefs-d’œuvre qui s’y cachent. N’hésitez pas à vous diriger vers eux, ils ont disponibles pour vous aider à voir l’insoupçonnable :

1052 m² de vitraux contemporains, étonnant, mais également fascinants ;

Le Baptistère du VIème siècle, qui a été redécouvert après le bombardement accidentel de la nuit du 16 juillet 1944, par les alliés ;

Le Christ sur la Croix de 1180, avec ses couleurs originelles, il vous invite à vous venir vers lui ;

Le Chemin de Croix de 1895, après un refus d’exposition, il a été mis en place seulement en décembre 2021 ;

La Tour Bohier érigée de 1509 à 1528, bien après la cathédrale gothique construite au XIII° siècle. Elle vous émerveillera par sa composition, autour de laquelle 42 statues la rend majestueuse, du haut de 52 m ;

La légende de Charlemagne, à laquelle est attaché un sanglier, que l’on retrouve en divers endroits de la cathédrale ;

Du 13 au 14 juin (sauf dimanche matin) de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.

Visite du baptistère sur inscription sur place.

Toutes informations que vous irez chercher auprès des bénévoles de l’Association Regards sur la cathédrale vous seront délivrer gratuitement. Vos dons restent les bienvenus pour faire vivre l’association. .

Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte 6 Rue Abbé Boutillier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté regards.cathedrale@nievre.catholique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes de l’Archéologie avec Regards sur la Cathédrale

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie avec Regards sur la Cathédrale Nevers a été mis à jour le 2026-03-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)