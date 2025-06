Journées Européennes de l’Archéologie Chapelle de la Léproserie de Gisors – Gisors 14 juin 2025 10:00

Eure

Journées Européennes de l’Archéologie Chapelle de la Léproserie de Gisors 18-22 Rue de Rouen Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-15 12:30:00

Date(s) :

2025-06-14

À l’occasion des Jounées Européennes de l’Archéologie, des présentations de la chapelle Saint Luc seront proposées. Cette ouverture exceptionnelle de la chapelle de l’ancienne léproserie de Gisors permettra au public de s’imprégner de l’histoire de l’édifice classé au titre des Monuments Historiques où des excavations archéologiques sont toujours visibles.

La léproserie de Gisors fut fondée en 1210 par Jean de Gisors. La chapelle fut remaniée tout au long du Moyen-Âge. D’une superficie de 110 m², elle se compose actuellement de deux parties rectangulaires l’une, construite en moellons de pierre de taille calcaire, l’autre, un peu plus étroite, à colombages avec pans de bois.

En 1967, l’Hôpital cède l’ancienne chapelle à la Ville pour le franc symbolique. Classée au titre des Monuments Historiques en 1992, sa restauration commence en 1996. De 1998 à 2010, Dado (Miodrag Djuric), célèbre artiste peintre monténégrin, en peint l’intérieur du Jugement Dernier .

Cette œuvre monumentale constitue un exemple rare de peintures contemporaines commandées pour un édifice.

Ce site est ouvert uniquement 10 jours par ans pour public individuel: aux Journées Européennes de l’Archéologie et aux Journées Européennes du Patrimoine et tous les troisièmes dimanches du mois de mai à octobre.

À l’occasion des Jounées Européennes de l’Archéologie, des présentations de la chapelle Saint Luc seront proposées. Cette ouverture exceptionnelle de la chapelle de l’ancienne léproserie de Gisors permettra au public de s’imprégner de l’histoire de l’édifice classé au titre des Monuments Historiques où des excavations archéologiques sont toujours visibles.

La léproserie de Gisors fut fondée en 1210 par Jean de Gisors. La chapelle fut remaniée tout au long du Moyen-Âge. D’une superficie de 110 m², elle se compose actuellement de deux parties rectangulaires l’une, construite en moellons de pierre de taille calcaire, l’autre, un peu plus étroite, à colombages avec pans de bois.

En 1967, l’Hôpital cède l’ancienne chapelle à la Ville pour le franc symbolique. Classée au titre des Monuments Historiques en 1992, sa restauration commence en 1996. De 1998 à 2010, Dado (Miodrag Djuric), célèbre artiste peintre monténégrin, en peint l’intérieur du Jugement Dernier .

Cette œuvre monumentale constitue un exemple rare de peintures contemporaines commandées pour un édifice.

Ce site est ouvert uniquement 10 jours par ans pour public individuel: aux Journées Européennes de l’Archéologie et aux Journées Européennes du Patrimoine et tous les troisièmes dimanches du mois de mai à octobre. .

18-22 Rue de Rouen

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 culturel@mairie-gisors.fr

English : Journées Européennes de l’Archéologie Chapelle de la Léproserie de Gisors

On the occasion of the Jounées Européennes de l’Archéologie, presentations of the Saint Luc chapel will be offered. This exceptional opening of the chapel of the former Gisors leprosarium will enable the public to immerse themselves in the history of the listed building, where archaeological excavations are still visible.

The Gisors leprosarium was founded in 1210 by Jean de Gisors. The chapel was modified throughout the Middle Ages. With a surface area of 110 m², it currently comprises two rectangular sections: one built of limestone ashlar rubble, the other a little narrower, half-timbered with half-timbering.

In 1967, the hospital sold the former chapel to the town for the symbolic sum of one franc. Listed as a Monument Historique in 1992, restoration work began in 1996. From 1998 to 2010, the famous Montenegrin painter Dado (Miodrag Djuric) painted the interior of the « Last Judgment ».

This monumental work is a rare example of contemporary paintings commissioned for a building.

The site is only open to the public 10 days a year: during the European Archaeology Days and the European Heritage Days, and every third Sunday of the month from May to October.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie werden Präsentationen der Kapelle Saint Luc angeboten. Diese außergewöhnliche Öffnung der Kapelle des ehemaligen Leprosenhauses von Gisors ermöglicht es dem Publikum, sich mit der Geschichte des denkmalgeschützten Gebäudes vertraut zu machen, in dem noch immer archäologische Ausgrabungen zu sehen sind.

Das Leprosenhaus von Gisors wurde 1210 von Jean de Gisors gegründet. Die Kapelle wurde im Laufe des Mittelalters umgebaut. Sie hat eine Fläche von 110 m² und besteht heute aus zwei rechteckigen Teilen: einem aus Kalksteinbruchsteinen und einem etwas schmaleren Fachwerkbau mit Holzverkleidung.

Im Jahr 1967 überließ das Krankenhaus der Stadt die alte Kapelle für einen symbolischen Franc. Die Restaurierung der Kapelle, die 1992 unter Denkmalschutz gestellt wurde, begann 1996. Von 1998 bis 2010 malte der berühmte montenegrinische Maler Dado (Miodrag Djuric) das Innere der Kapelle mit dem Titel « Das Jüngste Gericht » aus.

Dieses monumentale Werk ist ein seltenes Beispiel für zeitgenössische Malerei, die für ein Gebäude in Auftrag gegeben wurde.

Die Stätte ist nur an 10 Tagen im Jahr für Einzelbesucher geöffnet: an den Europäischen Tagen der Archäologie und den Europäischen Tagen des Kulturerbes sowie von Mai bis Oktober an jedem dritten Sonntag im Monat.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia, si terrà una presentazione della cappella di Saint Luc. Questa apertura eccezionale della cappella dell’ex lebbrosario di Gisors darà al pubblico la possibilità di immergersi nella storia di questo edificio protetto, dove sono ancora visibili gli scavi archeologici.

Il lebbrosario di Gisors fu fondato nel 1210 da Jean de Gisors. La cappella fu modificata nel corso del Medioevo. Con una superficie di 110 m², è attualmente composta da due sezioni rettangolari: una costruita in calcare bugnato, l’altra, un po’ più stretta, è a graticcio.

Nel 1967, l’ospedale ha venduto l’ex cappella alla città per una somma simbolica. Iscritta nell’elenco dei monumenti storici nel 1992, i lavori di restauro sono iniziati nel 1996. Dal 1998 al 2010, Dado (Miodrag Djuric), famoso pittore montenegrino, ha dipinto l’interno del « Giudizio Universale ».

Quest’opera monumentale è un raro esempio di pittura contemporanea commissionata per un edificio.

Il sito è aperto al pubblico solo 10 giorni all’anno: durante le Giornate Europee dell’Archeologia e le Giornate Europee del Patrimonio, e ogni terza domenica del mese da maggio a ottobre.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología, se presentará la capilla de Saint Luc. Esta apertura excepcional de la capilla de la antigua leprosería de Gisors brindará al público la oportunidad de sumergirse en la historia de este edificio protegido, en el que aún son visibles excavaciones arqueológicas.

La leprosería de Gisors fue fundada en 1210 por Jean de Gisors. La capilla fue modificada a lo largo de la Edad Media. Con una superficie de 110 m², consta actualmente de dos cuerpos rectangulares: uno construido con sillares de piedra caliza, el otro, algo más estrecho, está entramado con entramado de madera.

En 1967, el Hospital vendió la antigua capilla a la ciudad por una suma simbólica. Declarada Monumento Histórico en 1992, las obras de restauración comenzaron en 1996. De 1998 a 2010, Dado (Miodrag Djuric), el famoso pintor montenegrino, pintó el interior del « Juicio Final ».

Esta obra monumental es un raro ejemplo de pinturas contemporáneas encargadas para un edificio.

El yacimiento sólo está abierto al público 10 días al año: durante las Jornadas Europeas de Arqueología y las Jornadas Europeas del Patrimonio, y cada tercer domingo de mes de mayo a octubre.

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Chapelle de la Léproserie de Gisors Gisors a été mis à jour le 2025-06-09 par Vexin Normand Tourisme