Chattancourt

Journées Européennes de l’Archéologie

Chattancourt Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin De 14h30 à 15h30 Conférences

Intervenants

• Pierre WEISS, président des Amis de Cumières,

• Claire BEN LAKHDAR-KREUWEN, membre de la société philomathique de Verdun,

• Laurent VERMARD, archéologue à l’Inrap,

• Arnaud LEFEBVRE, archéo-anthropologue à l’Inrap,

• Franck MOUROT, Ingénieur d’études SRA-DRAC Grand Est.

16h Dévoilement d’un panneau A la chapelle-abri de Cumières-le Mort Homme

Dévoilement d’un panneau et présentation d’outils en silex, suivi d’un verre de l’amitié.

Dimanche 14 juin,

De 14h à 18h Animations grand public Au Musée de la Princerie de Verdun

Savez-vous que le musée de la Princerie conserve des ossements humains datant de la Préhistoire ?

Trouvés à Cumières à la fin du XIXe siècle, ils seront exceptionnellement exposés lors des Journées Européennes de l’Archéologie.

Echangez avec les archéologues Arnaud LEFEBVRE et Laurent VERMARD de l’Inrap et assistez à une

démonstration de taille de silex par Denis MELLINGER !Tout public

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Chattancourt 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

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English :

Saturday, June 13 2:30 to 3:30 p.m.: Lectures

Speakers

? Pierre WEISS, President of the Friends of Cumières,

? Claire BEN LAKHDAR-KREUWEN, member of the Verdun Philomathic Society,

? Laurent VERMARD, Inrap archaeologist,

? Arnaud LEFEBVRE, archaeo-anthropologist at Inrap,

? Franck MOUROT, SRA-DRAC Grand Est research engineer.

4pm: Unveiling of a panel At the chapel-shelter of Cumières-le Mort Homme

Unveiling of a panel and presentation of flint tools, followed by a friendly drink.

Sunday June 14th,

2pm to 6pm: Activities for the general public At the Musée de la Princerie de Verdun

Did you know that the Musée de la Princerie conserves human bones dating back to prehistoric times?

Found in Cumières at the end of the 19th century, they will be exceptionally exhibited during the Journées Européennes de l’Archéologie.

Talk to Inrap archaeologists Arnaud LEFEBVRE and Laurent VERMARD, and watch a flintknapping demonstration

flintknapping demonstration by Denis MELLINGER!

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Chattancourt a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN