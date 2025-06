Journées européennes de l’archéologie Découvertes de collections archélologiques – MAH de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 14 juin 2025 14:00

Haute-Vienne

Journées européennes de l’archéologie Découvertes de collections archélologiques MAH de Saint-Yrieix 12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-06-14

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le musée d’art et d’histoire propose des visites commentées de ses collections archéologiques (à 14h et à 15h), ainsi que d’une découverte de collections archéologie nationales et plus grâce au dispositif de la Micro-folie (14h-15h) et une séance de réalité virtuelle pour explorer Pompéi et Teotihuacan (16h-17h). .

MAH de Saint-Yrieix 12 Place Attane

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

English : Journées européennes de l’archéologie Découvertes de collections archélologiques

German : Journées européennes de l’archéologie Découvertes de collections archélologiques

Italiano :

Espanol : Journées européennes de l’archéologie Découvertes de collections archélologiques

L’événement Journées européennes de l’archéologie Découvertes de collections archélologiques Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Pays de Saint-Yrieix