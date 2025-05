Journées Européennes de l’Archéologie – Maison dite « La Synagogue » Hérisson, 14 juin 2025 07:00, Hérisson.

Allier

Journées Européennes de l’Archéologie Maison dite « La Synagogue » 3, rue de l’Abbé Aury Hérisson Allier

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

2025-06-14

Durant le week-end des Journées Européennes de l’Archéologie les 14 et 15 Juin 2025, la Maison dite « La Synagogue » à Hérisson sera exceptionnellement ouverte à la visite, sur réservation uniquement, nombre de places limité.

Durée: 1h15.

Maison dite « La Synagogue » 3, rue de l’Abbé Aury

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 07 87 57

English :

During the European Archaeology Days weekend on June 14 and 15, 2025, the Maison dite « La Synagogue » in Hérisson will be exceptionally open to visitors, by reservation only, number of places limited.

Duration: 1h15.

German :

Während des Wochenendes der Europäischen Tage der Archäologie am 14. und 15. Juni 2025 ist das Haus « La Synagogue » in Hérisson ausnahmsweise für Besichtigungen geöffnet, allerdings nur mit Reservierung, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Italiano :

Durante il fine settimana delle Giornate Europee di Archeologia del 14 e 15 giugno 2025, la casa conosciuta come « La Sinagoga » di Hérisson sarà eccezionalmente aperta ai visitatori, solo su prenotazione, numero di posti limitato.

Durata: 1 ora e 15 minuti.

Espanol :

Durante el fin de semana de las Jornadas Europeas de Arqueología, los días 14 y 15 de junio de 2025, la casa conocida como « La Sinagoga » de Hérisson estará excepcionalmente abierta a los visitantes, previa reserva, número de plazas limitado.

Duración: 1 hora y 15 minutos.

