JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE – Musée archéologique départemental Jublains, 14 juin 2025 09:00, Jublains.

Mayenne

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains Mayenne

Début : 2025-06-14 09:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

Les Journées européennes de l’archéologie sont pilotées par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) sous l’égide du ministère de la Culture. Passionnés d’histoire ou simples curieux, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

Atelier Les Experts Noviodunum

Encadrés par une médiatrice, les jeunes et moins jeunes découvrent des disciplines liées à l’archéologie. Au programme archéozoologie, céramologie, carpologie, késako ? Explication des différentes techniques de fouille, du matériel utilisé, etc. De petits jeux sont prévus pour les plus jeunes.

Samedi 14 et dimanche 15 juin à 14h

Durée 1h30

Familles, enfants à partir de 4 ans

Rendez-vous musée archéologique

Sur réservation, places limitées au 02 43 58 13 00. ACCESSIBLE A TOUS

Visite commentée du Centre de Conservation et d’Etude (CCE)

Erwan Madigand, régisseur des collections vous fait découvrir en initié les coulisses de la vie des objets archéologiques. En sa compagnie et par petit groupe, découvrez le travail d’inventaire, de classement et de valorisation des collections entreposées. Lors de cette visite inédite, vous aurez sûrement l’occasion de découvrir certains objets emblématiques du site de Noviodunum ou provenant de fouilles réalisées dans le département.

Dimanche 15 juin à 15h et 16h

Durée 45 minutes

Sur réservation au 02 43 58 13 20

Rendez-vous 16 rue du temple, en face du Forum des Métiers d’Art

Places limitées 10 personnes par visite . ATTENTION: NON ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN FAUTEUIL

Visite commentée de la forteresse

Cécile Doulan, archéologue départementale, accompagne depuis 2023 le chantier de restauration de la forteresse de Noviodunum. Les recherches actuelles, riches en enseignements, invitent notamment à reconsidérer une partie de la chronologie de l’édifice. L’archéologue transmettra au public ces nouveaux éléments et les pistes de recherches à venir pour apporter peut-être un nouveau regard sur le site.

Dimanche 15 juin à 15h et 16h

Durée 45 minutes

Rendez-vous musée archéologique

Sur réservation au 02 43 58 13 20

Places limitées .

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

The European Archaeology Days are managed by the Inrap (National Institute of Preventive Archaeological Research) under the aegis of the Ministry of Culture. History lovers or simply curious, come and discover the backstage of heritage and archaeological research.

German :

Die Europäischen Tage der Archäologie werden vom Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) unter der Schirmherrschaft des Kulturministeriums organisiert. Geschichtsinteressierte oder einfach nur Neugierige können hier einen Blick hinter die Kulissen des Kulturerbes und der archäologischen Forschung werfen.

Italiano :

Le Giornate europee dell’archeologia sono gestite dall’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) sotto l’egida del Ministero della Cultura. Se siete appassionati di storia o semplicemente curiosi, venite a scoprire il dietro le quinte del patrimonio e della ricerca archeologica.

Espanol :

Las Jornadas Europeas de Arqueología están organizadas por el Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) bajo los auspicios del Ministerio de Cultura. Tanto si es un aficionado a la historia como un simple curioso, venga a descubrir los entresijos del patrimonio y la investigación arqueológica.

