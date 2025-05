Journées Européennes de l’Archéologie Le bâtiment Vanier – Centre de Conservation et d’Etude Archéologique Caen, 14 juin 2025 07:00, Caen.

Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-14

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-14

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, une ouverture exceptionnelle du bâtiment Vanier, situé dans le quartier de la Pierre Heuzé à Caen, destiné à accueillir le futur Centre de Conservation et d’Étude Archéologique (CCEA) de la DRAC Normandie est proposée au public pendant deux jours. Actuellement cet immeuble abrite des collections archéologiques régionales mais doit également faire l’objet d’une réhabilitation architecturale pour le transformer en lieu de recherche, d’étude et de valorisation du patrimoine archéologique normand.

Centre de Conservation et d’Etude Archéologique 2 boulevard Général Vanier

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 38 39 44 emmanuel.jouanno@culture.gouv.fr

English : Journées Européennes de l’Archéologie Le bâtiment Vanier

On the occasion of the Journées Européennes de l?Archéologie, an exceptional two-day public opening of the Vanier building, located in the Pierre Heuzé district of Caen, and destined to house the future Centre de Conservation et d?Étude Archéologique (CCEA) of the DRAC Normandie, is proposed. The building currently houses regional archaeological collections, but is also to undergo architectural renovation to transform it into a place for research, study and promotion of Normandy?s archaeological heritage.

German : Journées Européennes de l’Archéologie Le bâtiment Vanier

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie wird das Vanier-Gebäude im Viertel Pierre Heuzé in Caen, in dem das zukünftige Centre de Conservation et d’Étude Archéologique (CCEA) der DRAC Normandie untergebracht werden soll, zwei Tage lang für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Gebäude beherbergt derzeit regionale archäologische Sammlungen, soll aber auch architektonisch saniert werden, um es in einen Ort der Forschung, des Studiums und der Aufwertung des archäologischen Erbes der Normandie umzuwandeln.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee dell’archeologia, l’edificio Vanier, situato nel quartiere Pierre Heuzé di Caen e destinato a ospitare il futuro Centre de Conservation et d’Étude Archéologique (CCEA) del DRAC Normandie, sarà aperto al pubblico per due giorni. L’edificio ospita attualmente collezioni archeologiche regionali, ma è destinato a subire una ristrutturazione architettonica che lo trasformerà in un centro di ricerca, studio e promozione del patrimonio archeologico della Normandia.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología, el edificio Vanier, situado en el barrio Pierre Heuzé de Caen y destinado a albergar el futuro Centre de Conservation et d’Étude Archéologique (CCEA) de la DRAC Normandie, estará abierto al público durante dos días. El edificio alberga actualmente colecciones arqueológicas regionales, pero también está previsto que se someta a una renovación arquitectónica para transformarlo en un centro de investigación, estudio y promoción del patrimonio arqueológico de Normandía.

