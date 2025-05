Journées Européennes de l’Archéologie Les gauloises portaient elles des jeans ? – CAREX Bagnols-en-Forêt, 14 juin 2025 14:30, Bagnols-en-Forêt.

Découvrez l’archéologie autrement avec Arkéodidacte fouilles, ateliers, animations ludiques… et une conférence en plein air sur les étonnantes techniques de teinture d’étoffes pour clôturer la journée au CAREX !

CAREX 600 Chemin des Meules

Bagnols-en-Forêt 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur arkeodidacte@gmail.com

English :

Discover archaeology in a different way with Arkéodidacte: excavations, workshops, fun activities? and an open-air conference on the astonishing techniques of fabric dyeing to round off the day at CAREX!

German :

Entdecken Sie Archäologie einmal anders mit Arkéodidacte: Ausgrabungen, Workshops, spielerische Animationen? und eine Open-Air-Konferenz über die erstaunlichen Techniken des Stofffärbens, um den Tag im CAREX abzuschließen!

Italiano :

Scoprite l’archeologia in modo diverso con Arkéodidacte: scavi, laboratori, attività ludiche e una conferenza all’aperto sulle sorprendenti tecniche di tintura dei tessuti per concludere la giornata al CAREX!

Espanol :

Descubra la arqueología de una forma diferente con Arkéodidacte: excavaciones, talleres, actividades lúdicas… ¡y una conferencia al aire libre sobre las asombrosas técnicas de teñido de tejidos para completar la jornada en el CAREX!

