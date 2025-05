Journées européennes de l’archéologie – Musée d’histoire de Marseille et autres lieux Marseille 1er Arrondissement, 14 juin 2025 07:00, Marseille 1er Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Journées européennes de l’archéologie Du samedi 14 au dimanche 15 juin 2025. Musée d’histoire de Marseille et autres lieux 2 Rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

À l’occasion de ce rendez-vous national, la Ville de Marseille met particulièrement en valeur le patrimoine archéologique de la plus ancienne cité de France.

Chaque année, les Journées européennes de l’archéologie, coordonnées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) sont un rendez-vous culturel et scientifiques qui permet aux acteurs de l’archéologie de partager connaissances, techniques, savoir-faire et découvertes avec le grand public.



Cette année, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) se consacre à l’âge du Bronze (2300 800 avant J.C). Cette période marque la fin de la Préhistoire et le début de la Protohistoire, appelée aussi âges des Métaux . Elle se caractérise par l’usage de la métallurgie du bronze. Cet alliage est principalement composé de cuivre et d’étain. La création d’objet en bronze implique, l’extraction des minerais, leur transformation puis leur commerce.



A Marseille, musées, bibliothèques et autres sites patrimoniaux ouvrent au public pour faire découvrir les coulisses de l’archéologie à Marseille. Archéologues, chercheurs, experts comme étudiants et amateurs se mobilisent pour vous accueillir et partager leur connaissances, leurs métiers et leurs découvertes.



La 16e édition des Journées européennes de l’archéologique se déroulera du 14 au 15 juin 2025. A cette occasion, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et la ville de Marseille vous donnent rendez-vous à la plage des Catalans pour vous présenter les résultats des recherches archéologiques préventives réalisées sur la anse des Catalans lors de la construction de l’immeuble Sea One. A cette occasion, les petites marseillaises et petits marseillais pourront découvrir l’histoire de la plage des Catalans en participant à l’atelier de bac à fouilles archéologiques.





Le programme détaillé complet est disponible sur musees.marseille.fr .

Musée d’histoire de Marseille et autres lieux 2 Rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On the occasion of this national event, the City of Marseille is highlighting the archaeological heritage of the oldest city in France.

German :

Anlässlich dieses nationalen Ereignisses hebt die Stadt Marseille das archäologische Erbe der ältesten Stadt Frankreichs besonders hervor.

Italiano :

In occasione di questo evento nazionale, la città di Marsiglia valorizza il patrimonio archeologico della città più antica di Francia.

Espanol :

Con motivo de este acontecimiento nacional, la ciudad de Marsella pone de relieve el patrimonio arqueológico de la ciudad más antigua de Francia.

