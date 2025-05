JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE – Place Juhel Mayenne, 14 juin 2025 10:30, Mayenne.

Coordonnées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), les Journées européennes de l’archéologie mobilisent les acteurs du monde de l’archéologie pour faire découvrir au grand public cette discipline, le sensibiliser à la richesse du patrimoine archéologique.

Plus on est de fou(ille)s !

L’archéologue est celui qui pratique l’archéologie . L’archéologue est donc celui qui étudie les civilisations à partir de leurs cultures matérielles, des équipements dont elles se dotent, des artefacts qu’elles créent, produisent et utilisent.

Le château de Mayenne a connu plusieurs campagnes de fouilles successives. Ces fouilles ont permis de mettre au jour des éléments architecturaux visibles aux visiteurs et des objets présentés dans les collections permanentes du musée.

Ces journées européennes de l’archéologie sont l’occasion de (re)découvrir ces vestiges du passé qui éclairent notre histoire.

→ Les experts de l’archéologie

Films d’animation / De 10h30 à 17h30 / En continu / Durée 2 à 5 minutes

Dix petits films qui permettent de comprendre les différents métiers qui gravitent autour de l’archéologie.

Version sous-titrée français

Conçus par l’INRAP (Institut national de la recherche en archéologie préventive)

→ Quel chantier !

Animation participative en famille / À partir de 5 ans

De 14h à 17h / En continu / Durée 20 à 30 minutes

Qu’est-ce que l’archéologie ? Qui est l’archéologue ? Comment se déroule une fouille archéologique ? Venez le découvrir en famille autour d’un petit bac à fouille. .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

English :

Coordinated by the National Institute of Preventive Archaeological Research (INRAP), the European Archaeology Days mobilize the actors of the world of archaeology to make discover this discipline to the general public, to sensitize it to the richness of the archaeological heritage.

German :

Die Europäischen Tage der Archäologie werden vom Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) koordiniert und mobilisieren die Akteure aus der Welt der Archäologie, um der breiten Öffentlichkeit diese Disziplin näher zu bringen und sie für das reiche archäologische Erbe zu sensibilisieren.

Italiano :

Coordinate dall’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), le Giornate europee dell’archeologia mobilitano gli attori del mondo dell’archeologia per far scoprire al grande pubblico questa disciplina e sensibilizzarlo sulla ricchezza del patrimonio archeologico.

Espanol :

Coordinadas por el Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), las Jornadas Europeas de Arqueología movilizan a los actores del mundo de la arqueología para hacer descubrir esta disciplina al gran público y sensibilizarlo sobre la riqueza del patrimonio arqueológico.

