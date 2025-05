Journées Européennes de l’Archéologie – Neuvy-Deux-Clochers, 14 juin 2025 07:00, Neuvy-Deux-Clochers.

Les Journées Européennes de l’Archéologie se tiendront à la Tour de Vesvre.

Venez découvrir ou redécouvrir ce patrimoine. Des animations rythmeront ces deux jours. .

Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 74 40 amis@latourdevesvre.fr

English :

The European Archaeology Days will be held at the Tour de Vesvre.

German :

Die Europäischen Tage der Archäologie finden in der Tour de Vesvre statt.

Italiano :

Le Giornate europee dell’archeologia si terranno alla Tour de Vesvre.

Espanol :

Las Jornadas Europeas de Arqueología se celebrarán en la Tour de Vesvre.

