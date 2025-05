JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE RONDE DES PIERRES LEVÉES – Les Matelles, 14 juin 2025 07:00, Les Matelles.

Hérault

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE RONDE DES PIERRES LEVÉES Rue des Consuls Les Matelles Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-14

Dans le cadre des journées européennes de l’archéologie « La ronde des pierres levées » Corinne Duchêne Les pierres levées ont marqué l’imaginaire des hommes depuis des millénaires. Partant des contes merveilleux et des légendes traditionnels, en passant par les contes celtes du Moyen-âge, ce voyage nous mène vers les temps anciens où les hommes érigeaient les grandes pierres.

Rue des Consuls

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 06 39 maisondesconsuls@ccgpsl.fr

English :

As part of the European Archaeology Days « La ronde des pierres levées » Corinne Duchêne Standing stones have been part of the human imagination for thousands of years. Starting with wonderful tales and traditional legends, via Celtic tales from the Middle Ages, this journey takes us back to ancient times when men erected great stones.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage der Archäologie « La ronde des pierres levées » Corinne Duchêne Erhebungssteine haben die Vorstellungswelt der Menschen seit Jahrtausenden geprägt. Ausgehend von wunderbaren Märchen und traditionellen Legenden, über keltische Erzählungen aus dem Mittelalter, führt uns diese Reise in die alten Zeiten, in denen die Menschen die großen Steine errichteten.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee di Archeologia « La ronde des pierres levées » Corinne Duchêne Le pietre erette fanno parte dell’immaginario umano da migliaia di anni. Partendo da storie meravigliose e leggende tradizionali, passando per i racconti celtici del Medioevo, questo viaggio ci riporta ai tempi antichi in cui gli uomini erigevano grandi pietre.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología « La ronde des pierres levées » Corinne Duchêne Las piedras erguidas forman parte del imaginario humano desde hace miles de años. Partiendo de cuentos maravillosos y leyendas tradicionales, pasando por relatos celtas de la Edad Media, este viaje nos transporta a los tiempos antiguos en los que los hombres erigían grandes piedras.

