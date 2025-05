Journées européennes de l’archéologie – rue de la Paix Sarrebourg, 14 juin 2025 14:00, Sarrebourg.

Voyagez à travers les siècles lors des Journées européennes de l'archéologie au Musée du Pays de Sarrebourg ! Deux troupes de reconstitutions historiques feront vivre le musée à l'heure protohistorique et médiévale pour une immersion passionnante. Un rendez-vous incontournable pour toute la famille. Entrée gratuite au Musée du Pays de Sarrebourg et à la Chapelle des Cordeliers

English:

Travel back through the centuries during the European Archaeology Days at the Musée du Pays de Sarrebourg! Two historical re-enactment troupes will bring the museum to life in protohistoric and medieval times for a fascinating immersion experience. A not-to-be-missed event for the whole family. Free admission to Musée du Pays de Sarrebourg and Chapelle des Cordeliers

German:

Reisen Sie während der Europäischen Tage der Archäologie im Musée du Pays de Sarrebourg durch die Jahrhunderte! Zwei Truppen für historische Rekonstruktionen werden das Museum in die Zeit der Frühgeschichte und des Mittelalters versetzen und Sie in eine spannende Welt eintauchen lassen. Ein Muss für die ganze Familie. Freier Eintritt ins Musée du Pays de Sarrebourg und in die Chapelle des Cordeliers

Italiano:

Viaggiate indietro nei secoli durante le Giornate europee di archeologia al Musée du Pays de Sarrebourg! Due compagnie di rievocazione storica faranno rivivere il museo in epoca protostorica e medievale per un'emozionante esperienza di immersione. Un evento da non perdere per tutta la famiglia. Ingresso gratuito al Musée du Pays de Sarrebourg e alla Chapelle des Cordeliers

Espanol:

Viaje a través de los siglos durante las Jornadas Europeas de Arqueología del Museo del País de Sarrebourg Dos compañías de recreación histórica harán revivir el museo en tiempos protohistóricos y medievales para vivir una emocionante experiencia de inmersión. Una cita ineludible para toda la familia. Entrada gratuita al Museo del País de Sarrebourg y a la Capilla de los Cordeleros

