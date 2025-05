Journées Européennes de l’Archéologie – Musée Gallo-Romain Sisteron, 13 juin 2025 07:00, Sisteron.

Alpes-de-Haute-Provence

Journées Européennes de l’Archéologie Musée Gallo-Romain 8 rue Saunerie Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-13

Rendez-vous au Musée Gallo-Romain pour les Journées Européennes de l’Archéologie !

.

Musée Gallo-Romain 8 rue Saunerie

Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 54 50 service-culture@sisteron.fr

English :

Join us at the Gallo-Roman Museum for the European Archaeology Days!

German :

Treffpunkt im Gallo-Römischen Museum für die Europäischen Tage der Archäologie!

Italiano :

Venite al Museo Gallo-Romano per le Giornate Europee dell’Archeologia!

Espanol :

Acérquese al Museo Galo-Romano con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Sisteron a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme Sisteron Buëch