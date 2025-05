Journées Européennes de l’archéologie – Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors, 14 juin 2025 12:00, Vassieux-en-Vercors.

Drôme

Journées Européennes de l’archéologie Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : 2025-06-14 12:00:00

fin : 2025-06-15 17:00:00

2025-06-14

Samedi 14 et Dimanche 15 juin | 12h 17h



A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, , les 14 et 15 juin 2025, le Musée de la Préhistoire sera accessible gratuitement.

Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81 info@prehistoire-vercors.fr

English :

Saturday 14th and Sunday 15th June | 12h 17h



On the occasion of the European Archaeology Days, June 14 and 15, 2025, the Musée de la Préhistoire will be open to visitors free of charge.

German :

Samstag, 14. und Sonntag, 15. Juni | 12h 17h



Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie, , am 14. und 15. Juni 2025, wird das Museum für Vorgeschichte kostenlos zugänglich sein.

Italiano :

Sabato 14 e domenica 15 giugno | 12h 17h



In occasione delle Giornate europee dell’archeologia del 14 e 15 giugno 2025, il Musée de la Préhistoire sarà aperto gratuitamente.

Espanol :

Sábado 14 y domingo 15 de junio | 12h 17h



Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, los días 14 y 15 de junio de 2025, el Museo de la Prehistoria estará abierto gratuitamente.

