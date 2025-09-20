Journées européennes de patrimoine Fort de l’île Madame Port-des-Barques

Fort de l’Île Madame Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 11:00:00

Date(s) :

2025-09-20

La visite guidée du fort et de sa poudrière vous emportera dans un voyage à travers le temps…

Fort de l’Île Madame Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

English : European Heritage Days Fort on Madame Island

The guided tour of the fort and its powder magazine will take you on a journey through time…

German : Europäische Tage des Kulturerbes Fort de l’île Madame

Die geführte Besichtigung des Forts und seines Pulvermagazins wird Sie auf eine Reise durch die Zeit mitnehmen…

Italiano :

Una visita guidata al forte e alla sua polveriera vi porterà in un viaggio nel tempo?

Espanol :

Una visita guiada por el fuerte y su polvorín le hará viajar en el tiempo..

L’événement Journées européennes de patrimoine Fort de l’île Madame Port-des-Barques a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan