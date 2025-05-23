Journées européennes des métiers d’art 2026 à Chartres

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Chartres sera au rendez-vous des Journées européennes des métiers d’art sous la bannière Mettons nos cœurs à l’ouvrage . L’occasion de découvrir et mieux comprendre les différentes facettes du savoir-faire de métiers d’exception, et de repartir avec un souvenir. Par la CMA Centre-Val de Loire.

Les artisans d’art Silice and Co (bijoutier) Nikodème Mahieux (bronzier) Poterie Elise (céramiste) Atelier EmauxTyf (céramiste) B.V. Pierres (tailleur de pierre) Atelier de l’Envol (ameublement) Le Galludec Marqueterie (marqueteur) Le Faunographe (photographe) Heuziris (mode) Atelier Lemaire (restaurateur) Bidault Stéphanie Vannerie Libre (vannier) Le Guetteur de Tesselles (mosaïste) B by C (bijoutier) La Forge Eric D’H (forgeron) La Belle Assise (tapissier) De Fer et de Feu (forgeron) Argile et Pinceau (céramiste) Ecoboutik and Co (peintre tissu) Eric Le Loeuff (tourneur) Rêveries (bijoutier) Bourlier Arnaud (tourneur) Vincent Pascal (verrier) Grange Lionel (céramiste) La Bohème Paris (crochet) Chatmalocouture (couturier) Prunaylotte. .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Chartres will be taking part in the Journées européennes des métiers d?art under the banner Mettons nos c?urs à l?ouvrage . An opportunity to discover and better understand the different facets of exceptional craftsmanship, and to take home a souvenir. By CMA Centre-Val de Loire.

L’événement Journées européennes des métiers d’art 2026 à Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES