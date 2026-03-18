Journées Européennes des métiers d’Art 2026 Coopérative de la Brèche d’Aÿ Aÿ-Champagne

Journées Européennes des métiers d’Art 2026

Coopérative de la Brèche d’Aÿ 1 et 5 rue Jean Henry Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Un moment unique pour rencontrer des passionnés et découvrir leur savoir-faire.

Au programme démonstrations, échanges et découverte de techniques et de métiers parfois méconnus.Tout public

JEMA 2026 Venez découvrir les artistes et artisans lors des Journées Européennes des Métiers d’Art !

Un moment unique pour rencontrer des passionnés et découvrir leur savoir-faire.

Au programme démonstrations, échanges et découverte de techniques et de métiers parfois méconnus.

Parce qu’il est important que le savoir-faire français et local perdure, cet événement permettra aux petits comme aux grands de voir que l’artisanat est à la fois beau, utile et présent dans notre quotidien. Amenez vos enfants découvrir ces pratiques

Buvette et restauration sur place pour partager un moment convivial, entouré d’artisans passionnés… et passionnants !

Notez bien la date dans vos agendas 11 et 12 avril 2026

A Aÿ à la Coopérative de la Brèche (rue de la Charte)

Venez nombreux soutenir les artisans d’art et partager ce moment de découverte et de passion ! .

Coopérative de la Brèche d’Aÿ 1 et 5 rue Jean Henry Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

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English : Journées Européennes des métiers d’Art 2026

A unique opportunity to meet enthusiasts and discover their know-how.

On the program: demonstrations, exchanges and discoveries of sometimes little-known techniques and trades.

L’événement Journées Européennes des métiers d’Art 2026 Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne