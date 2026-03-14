Journées européennes des métiers d’art 2026 Coeurs à l’ouvrage ! place Philippe Leroy Vic-sur-Seille

Journées européennes des métiers d’art 2026 Coeurs à l’ouvrage !

place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 09:30:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Cette année, l’Office de Tourisme vous propose de découvrir 3 artisanes du secteur.

Vous pourrez voir comment passion, transmission et création se rencontrent à travers des oeuvres originales.

Rendez-vous du 10 au 12 avril et rencontrez 3 femmes présente pour vous faire découvrir leurs métiers/passions !

Entre vitraux, bois, cuir, paille et créations contemporaines, prenez le temps et venez à la rencontre de la richesse et la diversité des métiers d’art.

Un rendez-vous pour battre au rythme du territoire… au coeur du Saulnois.Tout public

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place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26 contact@tourisme-saulnois.com

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English :

This year, the Tourist Office invites you to discover 3 local craftswomen.

See how passion, transmission and creation come together in original works.

Join us from April 10 to 12 and meet 3 women who will be on hand to show you their trades/passions!

Between stained glass, wood, leather, straw and contemporary creations, take your time and come and meet the richness and diversity of the arts and crafts.

It’s an event to keep in step with the land? in the heart of the Saulnois region.

L’événement Journées européennes des métiers d’art 2026 Coeurs à l’ouvrage ! Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DU PAYS SAULNOIS